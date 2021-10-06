COVID-19 особливо небезпечний для пацієнтів, які перенесли трансплантацію нирок - помирає кожен третій, хто заразився.

Невакцинованих від коронавірусу пацієнтів позбавили шансів отримати донорський орган в американському штаті Колорадо - згідно з новими політиками системи охорони здоров'я UCHealth, вони швидше за все отримають відмову.

Про це повідомляє The Washington Post.

Конгресмен-республіканець від штату тім Гейтнер заявив, що пацієнтці з Колорадо-Спрінгс відмовили в пересадці нирки, аргументувавши це тим, що вона не була вакцинована від COVID-19.

Медзаклад письмово повідомив жінці, що її місце в черзі на отримання донорського органу заморожено на 30 днів. За цей час вона або має почати курс вакцинації, або її позбавлять права претендувати на нирку взагалі.

Читайте такожУ США викинули 15 мільйонів доз вакцин від коронавірусуГейтнер вказав на дискримінаційний характер такого рішення, проте журналісти не змогли перевірити, чи стався цей випадок насправді.

В UCHealth відмовилися обговорювати пацієнтку через лікарську таємницю. Але 5 жовтня представник системи охорони здоров'я підтвердив, що майже всім одержувачам донорських органів доведеться пройти вакцинацію від коронавірусу, оскільки відсутність вакцини підвищує шанси пацієнта померти.

В організації стверджують, що подібна політика практикується й в інших штатах.

Варто зазначити, що в світлі неймовірної конкуренції за донорські органи в США їх одержувачам доводиться погоджуватися й на багато інших щеплень, а також кидати палити, відмовлятися від алкоголю і підтверджувати готовність приймати всі необхідні ліки.

Необхідність робити щеплення від COVID-19 в UCHealth пояснюють тим, що ця хвороба особливо небезпечна для пацієнтів, які перенесли трансплантацію нирок - рівень смертності серед цієї категорії становить 20-30% замість середнього 1,6% по країні.

Як вже повідомляв УНІАН, минулого місяця в Сполучених Штатах розпочалася кампанія з додаткової вакцинації від COVID-19 - бустерні щеплення пропонують мільйонам людей похилого віку та іншим вразливим групам американців.

Автор: Станіслав Кожемякін