Американські медики провели унікальну операцію: пацієнту одночасно пересадили донорські руки та обличчя. Це лише третє таке хірургічне втручання у світі та перше – успішне.
Читайте такожУ Франції провели першу в світі операцію з пересадки обох рук і плечейПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що у свої 19-ть років Джо заснув за кермом після нічної зміни на роботі, через це машина перекинулася та спалахнула. Хлопця встигли витягти з авто до того, як воно підірвалося. Однак Джо зазнав сильних опіків та кілька місяців був у комі.
«Вони ампутували мої пальці, а моє лице було обпечене, та замість очей були щілини», – розповів чоловік.
Йому провели два десятки операцій і трансплантацій шкіри, але врятувати обличчя та руки так і не змогли. Тоді медики вирішили шукати донора для пересадки.
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