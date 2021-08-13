У США дитина випадково застрелила мати під час відеодзвінка.
Про це повідомляє NBC News.
Американка Шамайа Лінн померла від вогнепального поранення в голову. Копам подзвонив один з учасників відеоконференції в Zoom, в якому брала участь 21-річна Лінн. Чоловік бачив немовля в кімнаті жінки, яка після пострілу впала на спину.
За даними правоохоронних органів, дитина знайшла заряджений пістолет у квартирі, який імовірно належить його батькові.
У поліції розпочали слідство у справі про смерть жінки. Офіційні звинувачення поки нікому не пред'явили.
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