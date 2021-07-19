Знайомі описують імовірного вбивцю як самотнього і "надзвичайно жорстокого" безробітного чоловіка.

Правоохоронні органи Франції ліквідували в комуні Тараскон на південному сході країни небезпечного злочинця, який жорстоко вбив 13-річного підлітка.

Про це повідомляє France Info.

Обезголовлене тіло жертви виявили в одній з квартир міста в ніч на 19 липня - його голову знайшли у ванній. Також у загиблого були "відірвані шматки плоті" - не виключено, що вбивця практикував канібалізм. Перед цим дитину декілька днів розшукували.

Сусіди господаря квартири заявили поліцейським, що він втік через дах будинку.

Приблизно через три години правоохоронці вистежили чоловіка - він встиг виїхати до сусіднього Арле і під час спроби втечі його застрелили посеред вулиці. Рятувальники вжили заходів задля збереження життя підозрюваного, але він помер на місці.

У прокуроратурі Тараскона заявили, що з'ясовують обставини події.

Мер Тараскона Люсьєн Лімузен стверджує, що особу вбитого вже впізнали - це чоловік 32 років, який був добре знайомий поліції. Раніше його затримували за бійки, порушення громадського порядку та застосування "коктейлю Молотова" на вулиці.

10 липня його доставили на огляд до психіатричної лікарні, але за кілька днів до трагедії його примусову госпіталізацію скасували.

Знайомі описують імовірного вбивцю як самотнього і "надзвичайно жорстокого" безробітного чоловіка.

Нагадаємо, що раніше цього місяця у французькому Страсбурзі помер український журналіст Андрій Лавренюк.

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Автор: Станислав Кожемякин