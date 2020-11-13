Колишній президент США в своїх спогадах часом не добирає слів, описуючи політиків й лідерів інших країн.

Колишній президент США Барак Обама опублікував книгу спогадів під назвою "Земля обітована" ("A Promised Land" - англ.), в якій у деяких епізодах він не посоромився досить яскраво описати інших політиків й лідерів країн.

Читайте такожСенат розкритикував Обаму за погану боротьбу з втручанням Росії у вибориЯк пише New York Times у своєму огляді книги, Обама називає президента Росії Володмира Путіна "фізично нічим не примітним". Він нагадував екс-президенту США одного з жорстоких, вихованих вулицею босів, які "звикли керувати машиною Чикаго" (можливо йдеться про так звану "політичну машину" - форму політичної організації, на чолі якої стоїть одноосібний і всемогутній лідер. "Мишини" функціонували у великих промислових містах США включно з Чикаго і були здатні мобілізувати велику кількість виборців, щоб постійно перемагати на виборах - ред.).

Читайте такожWashington Post: Клінтон може стати послом США в ООНВ іншому епізоді Обама згадує президента Франції Ніколя Саркозі. Він називає його рішучим опортуністом з "випнутими, мов у півня грудьми". Позитивно Обама описує колишнього Держсекретаря США і екс-першу леді Гілларі Клінтон, про яку він пише з великою пошаною. Будучи молодим членом Сенату, він і його команда вважали Клінтон взірцем. Обама вважав, що вона "робоча конячка, а не виставкова". І він хотів теж бути таким.

Книга "Земля обітована" - це перший з двох томів спогадів колишнього президента США. Опублікована книга починається зі спогадів про дитинство, перші політичні кампанії й закінчується зустріччю в Кентукі, де йому представили команду "морських котиків" США, які брали участь у вбивстві Осами Бін Ладена в Пакистані.

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Переклад: Лесь Димань