З'являються повідомлення про участь Катару і США і перемовинах.

ЗМІ повідомили, що нібито катарські посередники "проводять термінові телефонні переговори з представниками ХАМАС" щодо звільнення ізраїльських жінок і дітей, які перебувають у полоні в Смузі Гази.

Зокрема, агентство Reuters з посиланням на неназвані джерела повідомило, що офіційні особи ХАМАС вимагали звільнення 36 палестинських жінок і дітей та обміну на викрадених ізраїльтян. Джерела також повідомили, що переговори були "позитивними", хоча "прориву" немає. "Ніякої домовленості щодо логістики чи механізму звільнення не було", - сказало джерело.

Китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа" з посиланням на джерела в ХАМАС також повідомило, що за посередництва Катару тривають переговори щодо обміну полоненими між терористичною групою та Ізраїлем. Крім цього, стверджувалося, що вони відбуваються за підтримки Вашингтона.

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"За підтримки США Катар прагне укласти термінову угоду, яка призведе до звільнення ізраїльських жінок, захоплених ХАМАС, в обмін на палестинських жінок-в’язнів в ізраїльських в’язницях", – повідомило джерело агентству.

Реакція Ізраїлю

У Ізраїлі відповіли на заяви ХАМАС про те, що країна нібито підтримувала зв’язок із Катаром як посередником у питанні щодо звільнення заручників. Ізраїльський офіційний представник заявив, що "не ведеться жодних переговорів", пише Times of Israel.

Наразі вважається, що терористи викрали з Ізраїлю і вивезли в Газу понад 130 осіб. Серед полонених є жінки, діти, люди похилого віку. В мережі з’являлися відео з Гази, на яких видно, як над полоненими знущаються.

Напад ХАМАС на Ізраїль - останні новини

Найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС розпочалася вранці 7 жовтня. Бойовики вдалися до масованого обстрілу з сектора Гази та ввійшли на південну територію Ізраїлю. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде "не операція, не ескалація, це війна". Він також оголосив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) негайно задіє всю свою міць, щоб знищити ХАМАС.

8 жовтня Нетаньягу заявив про закінчення першої фази війни і попередив, що вона буде тривалою і важкою. ЦАХАЛ оголосила сектор Гази закритою військовою зоною і завдала по ній численних ударів.

9 жовтня головний представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні, до яких вторглися бойовики.

Крім цього, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про повну блокаду Гази. Припинено поставки продуктів, води, електроенергії.

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