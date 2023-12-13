Водночас, Вілдерс заявив, що вважає Москву агресором і назвав президента РФ Путіна "жахливим диктатором".

Голландський ультраправий політик Герт Вілдерс, партія якого перемогла на недавніх виборах в країні, заявив, що Нідерланди повинні скоротити військову підтримку України, пише Bloomberg.

"Ми вважаємо, що не повинні надавати військову підтримку Україні, поки ми не в змозі захистити свою країну", - заявив Вілдерс під час дебатів у парламенті в середу.

Крім того, партії "Новий суспільний договір" і "Рух фермерів і громадян", два його потенційних партнера по коаліції, також висловили сумніви з приводу членства України в Європейському Союзі і додаткової фінансової підтримки Києва.

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Як зазначає видання, російські телеканали вітали успіх Вілдерса на виборах як перемогу Москви, оскільки раніше він хвалив президента Володимира Путіна.

Водночас Вілдерс у своєму останньому виступі спробував переконати голландських законодавців, що він не є "другом Росії" і вважає Москву агресором. "Путін - жахливий диктатор", - сказав він.

Нідерланди та війна в Україні

Нідерланди є ключовим союзником України в боротьбі з Росією. Зокрема Нідерланди поставили нашій країні важливі системи протиповітряної оборони і очолили підготовку українських пілотів на винищувачах F-16.

Минулого тижня уряд Нідерландів виділив додатково 2 мільярди євро на військову допомогу Україні у 2024 році, збільшивши загальну підтримку з початку російського вторгнення до приблизно 7,5 мільярдів євро.

Однак на останніх виборах у Нідерландах здобула перемогу ультраправа Партія свободи (PVV), очолювана антиєвропейським популістом Гертом Вілдерсом. Останній заявив, що Нідерланди повинні припинити постачати Києву зброю.

Водночас міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен запевнила, що в Нідерландах є широка підтримка нашої допомоги Україні і вона вважає, що це не зміниться в новому парламенті.

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