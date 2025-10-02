Сибіга зазначив, що Україна реагуватиме максимально жорстко у відповідь на будь-які спроби зазіхати на її суверенітет і територіальну цілісність.

Міністерство закордонних справ України засудило рішення Нікарагуа визнати тимчасово окуповані Крим, а також Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області російськими територіями. Також наша країна розірвала дипломатичні відносини з республікою. Про це йдеться в заяві МЗС України.

"Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет і територіальну цілісність України з боку Манагуа (столиця Нікарагуа - УНІАН), грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Визнання нікарагуанським режимом "суб'єктності" російської окупаційної адміністрації в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та в Автономній Республіці Крим є нікчемним, не матиме юридичних наслідків і не змінить міжнародно визнаних кордонів України", - наголосили в Міністерстві закордонних справ України.

Крім того, у МЗС України додали, що підтримка збройної агресії Росії та спроба легітимізації силового захоплення частини території нашої країни свідчить про політичне ототожнення Нікарагуа з Москвою. Зазначається, що це спонукало Україну розірвати дипломатичні відносини з республікою.

"Цей рішучий дипломатичний крок - свідчення того, що Україна й надалі реагуватиме максимально жорстко у відповідь на будь-які спроби зазіхати на її суверенітет і територіальну цілісність. Ми не допустимо жодних зазіхань на нашу державність і вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту нашої незалежності, безпеки та недоторканності кордонів", - заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Лідер Нікарагуа розкритикував Зеленського і Нетаньягу

Раніше авторитарний лідер Нікарагуа Даніель Ортега назвав президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху "породженнями диявола і Гітлера". Ортега сказав, що український лідер є "сином Гітлера" і заявив, що він нібито "хоче залучити НАТО до війни проти Росії".

У Politico зазначили, що Нікарагуа має тісні зв'язки з Москвою ще з часів Холодної війни. Тоді СРСР підтримав повалення режиму центральноамериканської країни 1979 року лівими повстанцями на чолі з Ортегою.

