Пашинян заявив про перемогу своєї партії на парламентських виборах в Вірменії

Пашинян заявив, що його партія "Громадянський договір" самостійно сформує уряд.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про перемогу правлячої партії "Громадянський договір" на чергових парламентських виборах, що відбулися в країні в неділю, 7 червня 2026 року, повідомляє Trend.

Видання розповіло, що на брифінгу за підсумками виборів під час свого виступу Пашинян наголосив, що отримані результати дають змогу його політичній силі зберегти абсолютну більшість у законодавчому органі країни та уникнути формування коаліційних альянсів.

"Партія "Громадянський договір" самостійно сформує уряд. Дякую нашим прихильникам, які протягом усього цього часу вірили в нас і підтримували нас. Дякую також тим – і навіть насамперед тим – хто ставився до нас із сумнівом, але тим не менш надав нам підтримку. Це історична перемога. Історична перемога, яка, безперечно, забезпечить стабільність і подальший розвиток Республіки Вірменія. І, звичайно, у нас буде міцний та інституційно закріплений мир", - наголосив Пашинян.

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Росія та вибори в Вірменії: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що після голосування на парламентських виборах, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що у відносинах його країни з РФ "немає жодної напруженості". Він додав, що відносини з Росією "базуються на взаємній повазі". За словами Пашиняна, напруженість у відносинах двох країн намагаються створити "деякі сили". Проте у Вірменії з РФ "дуже тісні стосунки", які не вийде так просто зіпсувати.

Також ми писали, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважає "ненормальним" те, що Єреван у рамках саміту "Вірменія - ЄС" надав майданчик президенту України для антиросійських висловлювань. Водночас, Пєсков додав, що саміт "Вірменія - ЄС", що відбувся в Єревані, - "нормальне явище", й країна має право проводити такі заходи. Він проінформував, що в Росії очікують роз'яснень від Вірменії у зв'язку з антиросійськими висловлюваннями президента України Зеленського в Єревані.

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