Марко Рубіо та Ілон Маск вирішили не добирати слова у відповідь на заяву Радослава Сікорського.

Ніхто у США не погрожував відключити Україну від Starlink під час повномасштабної війни, зазначив держсекретар США Марко Рубіо.

"Просто вигадки. Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink. І скажіть спасибі, тому що без Starlink Україна давно б програла цю війну, а росіяни вже стояли б на кордоні з Польщею", - зазначив він у соціальній мережі X (Twitter).

Рубіо зробив цю заяву у відповідь на пост міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який пообіцяв розірвати контракт із компанією Starlink, якщо мільярдер Ілон Маск відключить супутниковий зв'язок для України.

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Незабаром відповів Сікорському і сам Маск.

"Замовкни, дрібна людина. Ви платите крихітну частку вартості. І заміни Starlink немає", - написав він у X (Twitter).

Що відомо про цю ситуацію зі Starlink

Раніше УНІАН повідомляв, що, за заявою Маска, український фронт "завалиться", якщо він вирішить відключити Starlink. "Я буквально кинув виклик Путіну у фізичному бою один на один над Україною, і моя система Starlink - це основа української армії", - зазначив він.

Крім того, Сікорський нагадав, що роботу значної частини терміналів Starlink в Україні оплачує Міністерство цифровізації Польщі. Йдеться про контракт сукупною вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік.

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