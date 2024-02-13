Населення країни занепокоїлося нещодавними скандальними заявами Трампа.

Німці хочуть збільшити витрати на оборону. Ця позиція серед суспільства знаходить все більше прихильників на тлі заяв Дональда Трампа, який пригрозив на посаді президента США не захищати союзників по НАТО, якщо на них нападе Росія.

Як повідомляє Politico, згідно з результатами опитування консалтингової компанії PwC, 59% респондентів очікують, що США значно скоротять свою допомогу Україні під час другого президентства Трампа, а 68% - підтримують збільшення витрат на оборону всередині країни.

Після багатьох років скорочення видатків на оборону після закінчення холодної війни Німеччина нарощує витрати, збільшуючи оборонний бюджет, а також створюючи фонд переозброєння в розмірі 100 мільярдів євро, але їй ще потрібно пройти дуже довгий шлях, щоб досягти цього. Мета - перетворити Бундесвер на боєздатну силу.

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Однак дві третини вважають, що зобов’язання щодо розширення армії в рамках програми модернізації Zeitenwende, оголошеної канцлером Олафом Шольцом після вторгнення Росії в Україну, не були виконані.

Загалом 57% опитаних підтримують план уряду інвестувати 2 або більше % ВВП в оборону, щоб досягти цілі, встановленої НАТО. Втім, респонденти розділилися щодо того, чи варто скасовувати боргові правила країни, щоб витрачати на оборону більш щедро.

58% позитивно оцінили створення східного флангу НАТО, включаючи відправку німецької бригади до Литви.

"Населення, очевидно, дуже серйозно сприймає погіршення ситуації з безпекою", - сказав Вольфганг Зінк, партнер PwC Німеччина.

Останні заяви Трампа

Під час передвиборчого мітингу в Південній Кароліні кандидат в президенти США заявив, що НАТО було "розгромлене", поки він не прийшов у Білий дім і не змусив членів альянсу "платити".

Він також сказав, що лідер однієї з європейських країн запитав у нього, чи будуть США захищати його країну в разі нападу Росії. На це Трамп, за його ж власними словами, відповів, що "скаже Росії робити все, що вони хочуть" з країнами, які недостатньо витрачають на свою оборону.

На цю заяву вже відреагували зокрема і в адміністрації Байдена. Речник Білого дому Ендрю Бейтс назвав слова Трампа "жахливими та безпідставними", підкреслюючи, що подібне "заохочення вторгнень з боку вбивчих режимів" несе пряму загрозу національній безпеці США.

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