Уповноважена закликала дібрати особовий склад Бундесверу.

Оперативна готовність багатьох військових частин Збройних сил Німеччини становить лише 50%, у світлі існуючих загроз цього недостатньо.

Із такою заявою виступила парламентська уповноважена у справах збройних сил Єва Хьоґль, передає ntv. Представниця Соціал-демократичної партії закликає докласти більше зусиль до набору особового складу Бундесверу - до цифри у 203 тисячі солдатів не вистачає близько 20 тисяч людей:

"Крім того, багато посад не заповнені. А фактичний рівень бойової готовності в багатьох частинах становить лише близько 50%. Цього явно недостатньо".

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