Також Україна отримала чотири мобільні і захищені системи розмінування і іншу допомогу.

Німеччина доставила в Україну чотири саперні танки для очищення місцевості від мін.

Як йдеться у повідомленні уряду Німеччини від 13 січня, країна передала 4 танки з розмінування (саперні танки або мінно-розчисні танки) та 4 мобільні і захищені системи розмінування.

Також в Україну було доставлено ще 10 броньованих транспортних засобів для охорони кордону (раніше Україна отримала 85 таких засобів). Та 120 мобільних опалювальних систем (раніше Україна отримала 48 таких систем).

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Повідомляється, що у період з 1 січня 2022 року до 9 січня 2023 року Німеччина передала Україні воєнного майна на загальну суму 2 млрд 245 млн 722 тис. 401 євро.

Згідно з повідомленням, очікується, що Німеччина передасть Україні 40 бойових машин піхоти MARDER з боєприпасами та систему протиповітряної оборони PATRIOT з ракетами.

Німецькі танки для України

Уряд Німеччини досі відмовлявся постачати Україні свої танки під приводом того, що таке рішення має ухвалюватися всіма союзниками по НАТО разом.

Втім, першим танковий бар'єр подолав президент Польщі Анджей Дуда. Цього тижня він пообіцяв Україні роту "Леопардів", які є у польської армії. Про готовність поділитися цими танками заявили також у Фінляндії, а Британія пообіцяла роту своїх танків "Челленджер".

Німецькі ЗМІ дізналися, що канцлер Німеччини Олаф Шольц був дуже незадоволений рішенням поляків, але заборону на реекспорт німецьких танків Берлін поки не накладав.

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