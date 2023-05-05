Однак приїзд президента України може і не відбутися.

Поліція Берліну у п’ятницю 5 травня оголосила про підготовку до візиту українського президента Володимира Зеленського.

Як передає звернення правоохоронців ресурс DPA, приїзд голови держави, ймовірно, відбудеться в середині травня. Поки що візит не був офіційно підтверджений.

Полісмени вживають відповідних заходів безпеки, щоб бути готовими до візиту Зеленського до Німеччини.

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Варто відзначити, що українське посольство відмовилося від коментарів щодо цієї події. А в офісі Олафа Шольца повідомили, що графік канцлера Німеччини на наступний тиждень буде відомий через кілька днів.

Візит Зеленського до Берліна: що відомо

У середу німецькі ЗМІ повідомили про те, що Володимир Зеленський прийняв пропозицію федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра зустрітися 13 травня у Берліні. На наступний день – у неділю 14 травня – на президента України очікує офіційний візит до канцлера Олафа Шольца.

Німецька поліція була незадоволена витоком такої конфіденційної інформації і почала розслідування цього інциденту. Як виявилося на перших етапах розслідування, співробітник берлінської поліції поділився деталями планованої операції.

Згодом стало відомо, що Зеленський може скасувати візит до Німеччини.

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