На оригінальному фото Reuters сім'я з двома дітьми прибуває на військову базу Мельсбрук (Бельгія) після того, як таліби увійшли до Кабулу.

Телеканал RT, що входить в структуру державного агентства "Росія сьогодні", домалював на фотографії сім'ї біженців з Афганістану гранатомет і автомати.

На це звернув увагу користувач під ніком Jimmy, передає Настоящее время.

На оригінальному фото агентства Reuters сім'я з двома дітьми прибуває на військову базу Мельсбрук (Бельгія) після того, як таліби увійшли в Кабул.

В англомовному Twitter-каналі російського пропагандистського ресурсу RT, який налічує 2,9 мільйона підписників, з'явилася відредагована фотографія. На ній до рюкзаків біженців були домальовані автомати Калашникова, гранатомет і ракетниця.

"Деякі терористи отримують безкоштовний квиток з Афганістану?" - говорилося в підписі RT до відфотошопленої картинки. На самій картинці цитувався анонімний представник американського уряду: "До 100 евакуйованих афганців входять в списки спостереження спецслужб", – говорилося в цитаті.

На фото з великими труднощами можна розгледіти напис: "Попередження: відфотошоплене зображення". Але висота шрифту на айфоні становила близько міліметра.

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Автор: Денис Прядко