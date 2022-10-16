За його словами, вона має величезне значення.

Сербії потрібно визнати, що Європейський Союз не хоче приймати її.

Про це заявив Міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулін в інтерв'ю Večernje Novosti.

За його словами, з втратою політичної незалежності члени ЄС починають втрачати свою економічну міць.

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"Питання не в тому, чи хочемо ми вступити в ЄС, а в тому, чи хоче ЄС Сербію. Судячи з того божевільного шантажу, якому нас піддають, щоб визнати Косово, скасувати Республіку Сербську і ввести санкції проти Росії, ми їм не потрібні. Чим раніше ми визнаємо, що ми їм не потрібні і що ми їм не належимо, тим краще для нас буде. Ставлення до ЄС - це питання не емоцій, а раціональних рішень", - заявив Вулін.

Також він зазначив, що дружба з Росією "має величезне значення" і без неї є ризик "фізичного зникнення Сербії".

Позиція Сербії щодо війни в Україні

Як відомо, Сербія не ввела санкції проти Росії навіть після повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас вони приєдналися до низки санкцій проти Білорусі.

Проросійські санкції в Сербії значно зросли на тлі підтримки Росією приналежності Косово до Сербії, в той час як більшість країн Заходу визнали його незалежність. Україна, хоч і не визнала незалежність Косова, сприймається як держава з ворожого західного табору.

Відомо, що Сербія отримує з Росії 100% необхідного газу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європарламент планує попросити призупинити переговори про входження Сербії в ЄС через те, що влада країни не приєдналася до санкцій проти Росії.

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