Німецький генерал: Росія після війни в Україні стане сильнішою

Він додав, що Захід сподівається на протилежне, хоч це марні очікування.

Росія вийде з війни в Україні не послабленою, а потенційно ще більш небезпечною, на відміну від популярного на Заході уявлення про протилежне. Про це заявив інспектор сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенант Альфонс Майс, пише BILD.

"Я твердо переконаний, що російські збройні си ли стануть після цієї війни сильнішими", — наголосив він.

За його словами, кількість загиблих для Москви не має значення: Кремль щороку мобілізує близько 200 тисяч призовників і вже збільшив чисельність армії до 1,5 мільйонів. Це свідчить про довгострокову підготовку до масштабного зіткнення із Заходом.

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Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес підтримав цю оцінку, зазначивши, що найефективніша стратегія для НАТО — це допомога Україні у здобутті перемоги. Інакше, попереджає Ходжес, Росія зможе відновити свою армію протягом кількох років і навіть примусово мобілізувати десятки тисяч українців у свої війська.

На тлі цих тривожних сигналів міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль висловив надію, що новий пакет санкцій ЄС "істотно погіршить економічний стан Путіна". Але, як наголосив генерал Майс, у російських ЗМІ вже обговорюють бомбардування Парижа, Берліна та Лісабона — водночас у самій Німеччині, за його словами, досі недооцінюють реальність такої загрози.

Росія проти НАТО - останні новини

Чутки про пряме зіткнення Росії з НАТО ходять вже давно. На тлі цих новин генсек НАТО Марк Рютте підтвердив плани збільшення оборонної підтримки Україні на понад 35 мільярдів євро та заявив про потребу зростання витрат країн-членів до 5% ВВП до 2035 року. На саміті в Гаазі країни погодились на це.

Німецький радник з оборони Карстен Бреєр заявив, що Альянс має готуватися до можливого нападу з боку Росії вже до 2029 року. Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас попередила про підвищену небезпеку з боку Росії у вигляді кібератак, диверсій та повітряних порушень.

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