Італійські поліцейські промчали на гоночному "Ламборгіні" з вражаючою швидкістю, аби доставити нирку для трансплантації.
Про це розповідається в сюжеті ТСН.
Донорський орган знайшовся у лікарні північного міста Падуя, але тамтешня влада сама не встигала вчасно доправити його до Риму і звернулася по допомогу до правоохоронців. Ті промчали пів тисячі кілометрів за трохи більш ніж дві години, хоча зазвичай дорога займає не менше шести. Їхали зі швидкістю 230 кілометрів за годину і встигли вчасно доправити нирку до лікарні.
Журналістам копи розповіли, що гоночне авто спеціально обладнане для перевезення донорських органів, плазми чи вакцин і злочинців на ньому не переслідують.
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