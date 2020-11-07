Гоночне авто спеціально обладнане для перевезення донорських органів, плазми чи вакцин і злочинців на ньому не переслідують.

Італійські поліцейські промчали на гоночному "Ламборгіні" з вражаючою швидкістю, аби доставити нирку для трансплантації.

Про це розповідається в сюжеті ТСН.

Донорський орган знайшовся у лікарні північного міста Падуя, але тамтешня влада сама не встигала вчасно доправити його до Риму і звернулася по допомогу до правоохоронців. Ті промчали пів тисячі кілометрів за трохи більш ніж дві години, хоча зазвичай дорога займає не менше шести. Їхали зі швидкістю 230 кілометрів за годину і встигли вчасно доправити нирку до лікарні.

Журналістам копи розповіли, що гоночне авто спеціально обладнане для перевезення донорських органів, плазми чи вакцин і злочинців на ньому не переслідують.

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Автор: Олег Давигора