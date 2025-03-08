У Кремлі вважають, що Трамп більше зацікавлений у тому, щоб вести особисту вендету із Зеленським і підпорядкувати уряд України своїй волі, ніж націлюватися на Росію.

Незважаючи на погрози Дональда Трампа застосувати до Росії нові серйозні санкції, якщо вона продовжить обстрілювати Україну безпілотниками і ракетами, росіяни, схоже, не сприймають ці заяви всерйоз. Як пише у статті для The Spectator політолог, голова консалтингової компанії Mayak Intelligence, автор близько 30 книжок про Росію Марк Галеотті, такий стриманий підхід викликає подив, адже в минулому Москва з люттю відповідала на погрози подальших санкцій. Але, зазначає Галеотті, для такої реакції є три основні причини.

1. "Трамп нам не друг".

Перша причина полягає в тому, що, хоч би як сильно росіяни були в захваті від того, наскільки зручними для них були нещодавні ініціативи Трампа, вони не піддалися поширеній у ліберальних західних колах думці, що він їхня людина, куплена й оплачена. Як попередив російський парламентарій Андрій Картаполов, "Трамп нам не друг".

У Росії свої інтереси, а у Трампа і США свої, і хоча зараз вони здаються узгодженими, це неминуче зміниться.

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2. Трамп ставиться до Росії та України по-різному

Причина не тільки в його незрозумілій повазі до Володимира Путіна, а й у тому, що він бачить ці дві країни як дуже різні.

"Росія - протилежний співрозмовник, якого потрібно заманити за стіл переговорів, перш ніж настане час для серйозного тиску. Україну ж він, схоже, вважає невдячним васалом, якому потрібно показати, хто тут господар", - пише Галеотті.

Тож поки що, якщо тільки росіяни не виявляють прямої "неповаги" до Трампа - вони почуваються в достатній безпеці.

3. "Нових санкцій боятися нічого".

Як пише Галеотті, у Москви є впевненість - справедлива чи ні, - що нових санкцій боятися нічого.

"Після трьох років персональних і секторальних заходів справжня боротьба для Заходу полягає в тому, щоб виявити і закрити лазівки, якими користуються росіяни, тільки для того, щоб вони знайшли нові", - зазначає він.

Так, один московський економіст, близький до Кремля, припустив, що "єдині нові заходи, які Захід міг би запровадити, щоб мати серйозне значення, також були б настільки руйнівні для них, що вони не наважилися б їх використовувати".

"Таким чином, позиція Кремля є сумішшю обережності та самозаспокоєння. Вони не вірять, що їхні стосунки з Трампом обов'язково ніколи не зіпсуються, але наразі вони вважають, що він більше зацікавлений у тому, щоб вести особисту вендету із Зеленським і підпорядкувати уряд України своїй волі, ніж націлюватися на Росію. Вони також припускають, що його погрози просто риторичні", - підсумовує Галеотті.

Трамп пообіцяв санкції проти Росії

Як писав УНІАН, Трамп закликав Москву негайно піти на переговори. За його словами, США введуть масштабні санкції проти РФ, якщо країна не погодиться на переговори.

Водночас колишній радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що погрози санкціями на адресу РФ є порожніми. За його словами, Росія успішно навчилася обходити обмеження, зокрема й фінансові.

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