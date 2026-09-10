'Санкції Грема' для Росії: в ОП розкрили, коли очікувати на рішення Конгресу

В ОП, зокрема, відзначили суттєве зменшення експорту сирої російської нафти за липень-серпень.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк сподівається, що Нижня палата парламенту Сполучених Штатів Америки схвалить "санкції Грема" наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, зауваживши, що у законопроєкті існують деякі моменти, які викликають занепокоєння, тож його хочуть доопрацювати, аби він був потужніший в плані тиску на Росію.

За словами уповноваженого, "наш вибір дуже простий: або ми зараз отримуємо цей санкційний закон Грема, або ми його зараз не отримуємо".

Відео дня

"Звичайно, що ми хочемо його зараз отримати… Як воно буде - побачимо. Чи є варіант розвитку подій, за яким цей закон буде прийнятий наступного тижня Нижнього палатою? Є. Чи великі на це шанси? Сказати поки що об'єктивно важко, це дуже непроста внутрішня конгресівська кухня", - сказав Власюк.

Санкції ЄС проти РФ

Крім того, він висловив сподівання, що "антибалістичний" пакет санкцій Європейського Союзу проти російського військово-промислового комплексу запровадять на початку жовтня, а великий 22-й пакет санкцій ЄС - у кращому випадку до середини-кінця жовтня, а в цілому - до кінця поточного року.

"Там традиційно буде декілька блоків: ВПК, торгівля, індивідуальні санкції, фінансовий блок", - додав уповноважений президента і додав, що також обговорюється тема повної заборони на послуги морських перевезень.

Також, каже Власюк, до середини вересня потрібно продовжити дію всіх індивідуальних санкцій ЄС проти Росії.

Адаптація Росії до санкцій

Він також відзначив суттєве зменшення експорту сирої російської нафти за липень-серпень.

"Чи пов'язується це з поверненням дії американських санкцій, чи пов'язується з дією іншого типу санкцій - українських Збройних сил, - сказати важко. Я думаю, що тут і те, і те", - сказав Власюк.

Водночас він підкреслив, що особливість санкцій, в тому числі, американських - проти окремих суб’єктів, полягає в тому, що до санкцій поступово відбувається адаптація. Тому, зокрема, потрібні і санкції щодо суб’єктів третіх країн, які купують російську нафту.

Законопроєкт Грема і санкції проти Росії

Як повідомлялося, на початку вересня видання Politico зауважило, що запропонований вже покійним сенатором від Південної Кароліни Ліндсі Гремом законопроєкт перебуває під серйозною загрозою застрягнути в Палаті представників. Адже там він стикається, зокрема, зі значним опором з боку демократів та відсутністю ентузіазму з боку республіканців.

Згодом Bloomberg зазначив, що розгляд законопроєкту про посилення санкцій проти Росії відкладуть щонайменше до листопадових проміжних виборів через побоювання щодо нових тарифів та можливого зростання цін на нафту.

Вас також можуть зацікавити новини: