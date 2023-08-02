Гідроплан впав незабаром після зльоту, розпочато кримінальне провадження.

У російському місті Дудінка, яке знаходиться у Красноярському краї, розбився гідролітак (гідроплан), є дві жертви.

Борт був приватним, за фактом аварії розпочато кримінальне провадження, пише ТАСС в Telegram, посилаючись на відомості правоохоронців і рятувальників. Після падіння літак загорівся, пожежу загасили.

У мережі вже з'явилося відео, на якому зазнято момент падіння літака. На ролику видно, що як гідроплан злітав, намагався набрати висоту, а потім впав на землю.

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17 липня в Щербинівському районі Краснодарського краю РФ розбився штурмовик Су-25. Журналісти з'ясували, що борт впав в Єйський Лиман - затоку, розташовану на північному сході Азовського моря.

ЗМІ писали, що пілот окупантів катапультувався, його знайшли і намагалися врятувати, але не змогли цього зробити. За попередніми даними, льотчик під час приводнення зламав ноги, його накрило куполом парашута, і він через це наковтався води. Можлива причина аварії Су-25 - відмова двигуна.

Довідка УНІАН. Гідропланом називають літак, який може злітати з поверхні води, а також здійснювати на неї посадку.

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