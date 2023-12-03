Якщо не зупинити президента РФ Володимира Путіна в Україні, він повернеться за добавкою. Таку думку висловив Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон, передає The Sun.
"Сили, що формують його - розпалювача війни в Кремлі - більш агресивний Китай, ісламістський екстремізм, який отруює уми молоді - все це не зникне в один момент. Немає сенсу сподіватися на повернення світу в колишній стан", - заявив міністр.
"Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за добавкою. І ми знаємо з історії, що умиротворення диктаторів руйнує британські інтереси і коштує британцям життя", - пояснив міністр свою точку зору.
Кемерон і війна в Україні
13 листопада колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон очолив Міністерство закордонних справ уряду чинного британського прем'єра Ріші Сунака. У своїй промові він пообіцяв спробувати впоратися з війною в Україні.
"Ми стоїмо перед складними міжнародними викликами, включаючи війну в Україні та кризу на Близькому Сході. У цей час глибоких глобальних змін для нашої країни як ніколи важливо підтримувати наших союзників, зміцнювати наші партнерські відносини і гарантувати, що наш голос буде почутий", - сказав політик.