Він попередив, що немає сенсу сподіватися на те, що світ стане таким, як раніше.

Якщо не зупинити президента РФ Володимира Путіна в Україні, він повернеться за добавкою. Таку думку висловив Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон, передає The Sun.

"Сили, що формують його - розпалювача війни в Кремлі - більш агресивний Китай, ісламістський екстремізм, який отруює уми молоді - все це не зникне в один момент. Немає сенсу сподіватися на повернення світу в колишній стан", - заявив міністр.

"Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за добавкою. І ми знаємо з історії, що умиротворення диктаторів руйнує британські інтереси і коштує британцям життя", - пояснив міністр свою точку зору.

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Кемерон і війна в Україні

13 листопада колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон очолив Міністерство закордонних справ уряду чинного британського прем'єра Ріші Сунака. У своїй промові він пообіцяв спробувати впоратися з війною в Україні.

"Ми стоїмо перед складними міжнародними викликами, включаючи війну в Україні та кризу на Близькому Сході. У цей час глибоких глобальних змін для нашої країни як ніколи важливо підтримувати наших союзників, зміцнювати наші партнерські відносини і гарантувати, що наш голос буде почутий", - сказав політик.

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