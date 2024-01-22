Білоруський диктатор завжди переймався, що країна не має своїх ракет.

Старший радник лідерки білоруського демократичного спротиву Світлани Тихановської Франак Вячорка розповів, чому Лукашенко саме зараз вийшов із заявою про те, що Білорусь вже має ядерні ракети "Іскандер".

В ефірі загальнонаціонального телемарафону білоруський опозиціонер зауважив, що Лукашенко готувався до ядерної зброї вже давно, можна сказати "це його дитяча мрія". "Він завжди переживав, що Білорусь не має своїх ракет. Уявіть, щоби було за правління Лукашенко ще й з ядерними ракетами, протягом останніх 30 років, Зараз його мрії збуваються, але він усвідомлює що ці ракети не його, а російські. Він постійно демонструє лояльність, бо розуміє, що ці ракети не його власний інструмент впливу на сусідів, а це інструмент, в тому числі Путіна, для контролю над Білоруссю", - акцентував Вячорка.

Також пропагандистський наратив Путіна і Лукашенка про передачу ядерної зброї Білорусі направлений на залякування Заходу. "В першу чергу сусідніх країн, США та західної Європи ядерними зарядами, щоб змусити їх спинити підтримку України", - підкреслив Вячорка.

Відео дня

За його словами, білоруси взагалі негативно відносяться до ядерної енергетики і до ядерної зброї, оскільки Білорусь - це одна з країн, яка постраждала від Чорнобиля. І ніяка пропаганда не здатна змінити думку громадян в цьому питанні. "Хоча кожного дня Лукашенко повторює, що ядерні ракети на території - це парасолька, яка захистить Білорусь від війни. Але ця брехня вже не працює", - пояснив Вячорка.

Через це білоруське суспільство дуже негативно ставиться до того, що на території їхньої країни розташована чужа ядерна зброя. "За опитуваннями ще більше півроку тому, 63% були проти розміщення ядерної зброї. Звісно є адепти "руського миру" і Лукашенка, яких до 27%, які за будь-яку мілітаризацію, але це абсолютна меншість", - акцентував Вячорка.

Теж саме стосується і участі Білорусі у війні, навіть у 2022 році не було такої консолідованої консенсусної антивоєнної позиції суспільства, яка є зараз. Тому, розміщення ядерної зброї Лукашенко робить без жодної громадської підтримки. "Вся інформація про те, де ця зброя розміщена, засекречена. Вони бояться актів саботажу, партизанських дій, як це було ще від початку війни у 2022 році. Для Лукашенко - це дуже болюча тема, як би ці ядерні ракети не зіграли проти нього самого і не викликали бунт навіть серед його власного оточення", - підкреслив Вячорка.

За словами опозиціонера, не всі білоруси мають доступ до незалежних медіа ресурсів, тому частина громадян просто не розуміє, що відбувається або не знає про ядерні ракети. Водночас, серед міського населення, яке має доступ до інтернету, є чітке усвідомлення, що Лукашенко втягує білорусів у війну. Хоча не всі люди "готові кидатися під танки чи Іскандери", але в більшості своїй розуміють високий ризик того, що Білорусь стане полем бойових дій, це їх лякає.

Крім того, опозиціонер зазначив, що рух супротиву в Білорусі дуже в складному стані, зокрема, налічується близько 5 тисяч політичних в'язнів, які отримали строки за антивоєнні та проукраїнські виступи. "Втім дуже активно діють кіберпартизани, які взламують державні системи інституцій, а також партизанські спілки вчиняють невеликі акти саботажу. Зараз ризик таких дій дуже великий, адже людей арештовують практично за коментарі в соцмережах. Тому організувати вуличні протести наразі неможливо, але мережею маленьких спілок супротиву діють. Також в середині системи люди зливають корисні документи та дані про настрої в армії, уряді, навіть в адміністрації Лукашенка. І там не так все так "рожево", як це малює режим",- констатував Вячорка.

Ядерна зброя в Білорусі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь безоплатно отримала від Росії ядерні ракети "Іскандер". Він зазначив, що отримані у Москви ракети можуть бути спрямовані проти Польщі.

Про наміри розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, на особисте прохання білоруського диктатора Олександра Лукашенка, ще в кінці березня 2023 року заявляв Путін. Влітку російський диктатор уточнював, що розміщення ядерної зброї в Білорусі "йде за планом".

Вас також можуть зацікавити новини: