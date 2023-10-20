Повідомляється, що екіпаж не постраждав.

Російський військово-транспортний літак зазнав аварії в Таджикистані.

Літак Іл-76 ВКС РФ розбився на авіабазі Гіссар, розташованій в декількох кілометрах на південний захід від столиці країни Душанбе, повідомляють російські Телеграм-канали.

Також повідомляється, що екіпаж з 8 осіб не постраждав.

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За попередніми даними, причиною авіакатастрофи стало загоряння в одному з двигунів повітряного судна при його зльоті. Борт викотився за межі злітно-посадкової смуги і повністю згорів.

Зазначимо, що Іл-76 може перевозити до 225 десантників або 120 бійців в екіпіровці. Крім того, він може перевозити до 42 тонн вантажів, у тому числі бронетехніку, артилерійські системи тощо. На таджикистанській території знаходиться 201 російська військова база.

Інші події з російськими літаками

23 вересня у Малі розбився Іл-76, який, можливо, пов'язаний з "вагнерівцями". Ймовірною причиною авіакатастрофи назвали несправність бака. Після цього з'явилася інформація, що на борту літака могли знаходиться 140 осіб, серед яких малійські військові і "вагнерівці".

А 20 вересня у Воронезькій області Росії розбився винищувач Су-34. Екіпаж з двох осіб встиг катапультуватися.

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