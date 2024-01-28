Що сталося з екоактивістками після акції, не повідомляється.

В Луврі дві екоактивістки облили супом всесвітньо відому картину "Мона Ліза". Сам твір мистецтва знаходиться під куленепробивним склом, тому від супу він не постраждав.

На відео з камери спостереження видно, як дві жінки вимагають права на "здорову їжу", заявляючи, що французька "сільськогосподарська система хвора".

Відповідальність за організацію таких дій взяла на себе група під назвою Riposte Alimentaire ("Продовольча контратака"). У групі заявили, що ця акція - частина зусиль з інтеграції "продовольства в загальну систему соціального забезпечення". У заяві також говориться, що нинішнє забезпечення продовольством "не поважає наше фундаментальне право на харчування".

Активісти заявили про необхідність щомісяця видавати громадянам продовольчу карту на 150 євро.

Ситуація в Парижі

Кілька днів тому в Парижі почалися акції протесту фермерів. Вони вимагають від уряду посилити підтримку сільського господарства і обмежити імпорт сільгосподарської продукції. Два дні тому протестувальники перекрили основні дороги, що ведуть до міста.

Акції протестів торкнулися й інших міст країни. На відео з вулиць французьких міст було показано, як протестувальники перекривають дороги, поливають машини силовиків фекаліями і брудом, розкидають гній по вулицях, а також спалюють фури з імпортними продуктами.

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