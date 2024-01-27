Фермери вимагають від уряду посилити підтримку сільського господарства та обмежити імпорт сільгосппродукції.

У Франції продовжуються протести фермерів, які почалися ще з минулого четверга. Вони вимагають від уряду посилити підтримку сільського господарства та обмежити імпорт сільгосппродукції.

На відео з вулиць французьких міст видно, як протестувальники перекривають дороги, поливають машини силовиків фекаліями та брудом, розкидають перегній по вулицях, а також спалюють фури з імпортними продуктами.

Фермери зокрема вимагають спрощення адміністративних процедур і виступають проти зростання цін на дизпаливо для тракторів, а також нових заборон на використання пестицидів.

Прем’єр-міністр Габріель Аттал у п’ятницю спробував розрядити гнів фермерів, пообіцявши скасувати план щодо підвищення податків на сільськогосподарське паливо та накласти великі штрафи на компанії, які не дотримуються правил переговорів щодо цін. Попри це, представники фермерської спільноти вважають, що цього недостатньо.

Так, у організації "Молоді фермери" пообіцяли "організувати блокаду Парижа і внутрішніх передмість Парижа" з ночі неділі на понеділок, пише BFMTV.

"Ідея полягає в тому, що жодна вантажівка не може доставити товари і що в разі потреби ми протримаємося стільки, скільки необхідно, щоб можна було відчути нестачу і щоб ми могли бути почуті... Це буде не 12- або 15-годинна операція, а довгострокова акція, щонайменше протягом п'яти днів, яка дозволить парижанам зрозуміти, що їм потрібні фермери для життя і що столиця не є самодостатньою", - пообіцяли в організації.

У Парижі вже висловили занепокоєння з цього приводу, заявивши, що "якщо Париж буде заблокований, через 72 години може виникнути нестача продуктів".

Водночас накал протестів дещо знизився - сьогодні по всій Франції було зафіксовано 38 блокувань за участю близько 700 фермерів, тоді як у п'ятницю відбулося 113 блокувань за участю 17 500 фермерів.

Протести фермерів у Польщі

Раніше польські фермери оголосили про масштабну акцію протесту. Демонстрації відбувалися у понад 150 місцях по всій країні. Ключовою вимогою фермерів є зупинка "безконтрольного імпорту сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейських стандартів". Ще одна вимога – перегляд спільної європейської політики у сфері сільського господарства.

Водночас, як наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольский масштабні страйки польських аграріїв не є якоюсь унікальною подією, адже схожі акції відбувалися протягом останніх двох тижнів і в інших європейських країнах. Планове скорочення європейських дотацій відбувається на тлі падіння цін та посилення конкуренції на світовому ринку. Все це, на думку Миколи Сольського, штовхає фермерів з країн ЄС до протестів і накладає відбиток на європейсько-українські взаємини.

Вас також можуть зацікавити новини: