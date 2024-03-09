Трамп провів дружню зустріч з Орбаном у своїй резиденції у Флориді.

Президент США Джо Байден розкритикував свого суперника на виборах Дональда Трампа за зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном у Флориді в п'ятницю, пише The Guardian.

"Знаєте, з ким він (Трамп) сьогодні зустрічається в Мар-а-Лаго? Орбан з Угорщини, який категорично заявив, що не думає, що демократія працює, і шукає диктатуру", - заявив Байден під час виступу.

Він також зазначив, що виступає за майбутнє, "в якому ми будемо захищати демократію, а не применшувати її".

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Зустріч Орбана і Трампа

Колишній президент США Дональд Трамп зустрівся у своїй резиденції Мар-а-Лаго, що розташована у Флориді, з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Під час зустрічі Трамп показав угорському політику будинок, запросив на концерт, а також назвав його "наймудрішим, найкращим і фантастичним лідером".

Прем'єр-міністр Угорщини під час свого візиту до США не захотів зустрітися з президентом Джо Байденом. За його словами, в Угорщині сподіваються, що на виборах переможе Трамп, адже він нібито швидко може домовитися про закінчення війни в Україні.

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