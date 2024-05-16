Журналісти звернулися до голови МЗС Угорщини, аби він прокоментував цю ситуацію.

Угорські журналісти отримали доступ до внутрішніх документів, за якими можна зрозуміти, що влада Угорщини знала про кібератаку на МЗС, яка відбулась два роки тому, яку, ймовірно, здійснили російські хакери. Про це пише видання 444.hu, передає "Європейська правда".

ЗМІ змогли отримати документи, які доводять, що понад два роки тому хакери, які пов'язані зі спецслужбами РФ, здійснили масштабну кібератаку на системи Міністерства закордонних справ країни, за допомогою чого могли отримати дуже цінні дані.

Проте коли про цю подію вперше стало відомо, у березні 2022 року МЗС та декілька політиків з керівної партії заперечували такий випадок. Однак тепер журналістам вдалося дістати документ, в якому йдеться про те, що кібератака все ж була, а саме МЗС знало про цю проблему.

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Також повідомлялось, що у вересні 2021 року головний начальник Нацслужби безпеки, який є відповідальним за технічну безпеку інших відомств, передав доповідь з оцінкою цифрової інфраструктури МЗС. Там йдеться про те, що електронна пошта, сервери і принаймні частина пристроїв, які були залучені у процес ідентифікації користувачів, виявились скомпрометованими, серед яких облікові записи адміністраторів, що мали найвищий рівень доступу.

Технічно можна зрозуміти, що кіберзлочинці могли побачити листи, файли, персональні дані працівників МЗС та безліч іншої закритої інформації. Крім того, автор доповіді додає, що кібератака може бути пов'язана з групами APT 28, яка співпрацює з російською військовою розвідкою, та APT 29, яка має зв'язки з ФСБ.

Своєю чергою журналісти прямо запитали голову МЗС Петера Сіярто про цю кібератаку, на що він відповів, що нічого не знає про злам хакерами системи відомства.

Після такої відповіді журналісти заявили, що мають у розпорядженні доповідь, на що Сіярто зазначив, що компетентні відомства, швидше за все, зробили все потрібне для того, аби ліквідувати загрозу, та засумнівався в тому, що ЗМІ отримали такий документ легально.

За словами журналістів, вони перевірили свої джерела та правдивість документа, який не підпадає під дію законодаства щодо захисту засекречених документів.

Останні новини Угорщини

Як писав УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримує китайський план миру щодо війни в Україні.

"Сьогодні Європа на боці війни, єдиним винятком є ​​Угорщина, яка закликає до негайного припинення вогню та мирних переговорів, а також підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на мир", - наголосив він під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Своєю чергою раніше Орбан повідомив, що Угорщина збільшить витрати на оборону в наступному році, якщо війна в Україні триватиме до 2025 року. Він дорікнув, що через це буде зменшено обсяг коштів, які могли піти на інші витрати.

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