Відомо, що Орбан завжди був проти військової та фінансової підтримки України з боку Заходу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна збільшить витрати на оборону в наступному році, якщо війна в Україні триватиме до 2025 року. За його словами, таким чином це зменшить обсяг коштів, які були доступні для інших витрат, пише Reuters.

Відомо, що Угорщина виступає проти військової та фінансової підтримки України з боку західних країн через побоювання, що конфлікт може поширитися на Європу.

"Якщо війна затягнеться до 2025 року, то рівень оборонних витрат на 2023-2024 роки буде недостатнім і їх доведеться збільшити", - зауважив Орбан в інтерв'ю та додав, що такий крок призведе до зменшення фінансування на інші потреби. Відео дня

У Reuters зазначили, що Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, з часів пандемії коронавірусу намагається контролювати бюджетний дефіцит Угорщини, що протягом останніх чотирьох років в середньому становив майже 7% ВВП, що значно перевищує середній рівень по Європейському Союзі.

"Минулого місяця його уряд оголосив, що відкладе інвестиції на суму близько 1% ВВП, щоб скоротити цьогорічний дефіцит до нещодавно підвищеного цільового показника в 4,5% ВВП", - підкреслили у матеріалі.

Водночас кредитний аналітик S&P Global Ratings Габріель Форсс розповів у коментарі Reuters, що такий крок є правильним, проте після виборів до Європейського парламенту та місцевих виборів у червні цього може бути недостатньо.

Останні заяви Орбана щодо війни РФ проти України

Нещодавно Орбан заявив, що західні країни за крок до відправки своїх військових в Україну. За його словами, європейські лідери вже втягнулись у війну.

"Сьогодні в Брюсселі існує провоєнна більшість. У Європі панує війна, а в політиці домінує логіка війни. Я бачу підготовку до війни з боку всіх і з усіх боків. Генеральний секретар НАТО хоче створити українську місію НАТО. Європейські лідери вже втягнулися у війну, я розмовляю з ними, я їх чую, вони бачать війну як свою власну і ведуть її як свою власну", - сказав він.

Також прем'єр-міністр Угорщини наголосив, що Трамп "не дасть ні копійки" Україні у разі перемоги на виборах в США. За його словами, Трамп є "людиною миру", чиї плани зі зміцнення миру збігаються з планами Угорщини.

"Він був першим президентом за довгий час, який не розпочав війну під час свого терміну. Ми знаємо з його президентства, що він людина миру, і зараз він не приховує своїх поглядів, він ясно дав зрозуміти, що його мета - принести мир у війну між Росією і Україною, і ми хочемо не менше, ніж миру і припинення вогню", - додав Орбан.

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