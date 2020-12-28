Ніхто не буде сумувати за роком, що минає, і багато хто хотів би завдати йому болю у відповідь.

Уявімо, що 2020-й рік - це людина. На яке покарання він заслужив? Варто не забувати, що права людини цілком резонно забороняють тортури. Тож який варіант за таких умов був би найкращим?

Фантазії про персоніфікацію року з'явилися ще в часи древніх греків. А в культурі американської друкованої преси це явище виникло на початку 20-го століття, коли ілюстратор Джозеф Леєндекер започаткував цю традицію зображення Нового року в образі малюка на обкладинці Saturday Evening Post, - пише The Atlantic. В таких публікаціях новонароджений рік часто супроводжував "Батько Час".

"Малюк Новий Рік буде підростати і зрештою стане стариганем до кінця грудня. Тоді він передасть свої повноваження з управління часом разом зі своєю набутою з віком мудрістю наступному малюку Новому Року, народженому 1 січня", - якось пояснив журнал Good Housekeeping.

Читайте такожThe Economist: 2020-й запам'ятається як рік, коли все змінилосьСтарий Рік теж досить поетично описували. Наприклад, в перед святкуванням початку 1920-го про нього писали так: "Шум на вулицях починається о п'ятій годині, коли свистки оголошують про кінець робочого дня і дають багатьом додаткову можливість понасміхатися над старим 1919-м, поки він шкутильгає крізь тінь в напрямку Золотих воріт і далі в нескінченну ніч".

The Atlantic пропонує уявити 2020-й рік в образі старого, щоб вилити "весь наш біль і нашу лють". Глобальна пандемія, кричущі вбивства, скоєні поліцією, масові протести в містах, ще більше смертей, лісові пожежі й повені в Азії, жахливий вибух в Бейруті, концтабори для уйгурів у Китаї, скасування Олімпіади - за все це Старий рік повинен піти геть і померти!

Звісно, смертна кара в наші часи - питання спірне. Тож краще було б відправити старий 2020-й в Гаагу, "де б його судили за злочини проти людства, ув'язнили в одну з камер з прозорими стінами, в якій тримали Магнето (суперлиходій з коміксів "Люди Ікс" - ред.)". 2020-й повинен "відчути на собі все те, що він заподіяв нам". Наприклад, можна жорстко обмежити його подорожі, але змусити гортати красиві повідомлення про мандрівки на Instagram.

Читайте такожВирішив виправити 2020-й: бізнесмен із США погасив борги понад сотні сусідівВін може приймати відвідувачів, але лише через Zoom. Час від часу президент Дональд Трамп буде приходити, щоб похвалитися перед ним своєю "величчю". І з причин, які важко пояснити, ув'язненому 2020-му повинно постійно не вистачати туалетного паперу.

Але не варто говорити, що покарання для старого 2020-го надто жорстоке і незвичайне. Його довічний вирок триватиме лише до початку нового року. Старий 2020-й за визначенням зникне опівночі 1 січня 2021 року. Але він не потрапить "на небеса", як це сталося зі старим 1989-м. Він не піде й традиційним посмертним шляхом років, опинившись на довго в лімбі (в католицизмі місце перебування душ, які не потрапили в рай чи пекло - ред.). 2020-й не потрапить на те ж коло пекла, як старі 541-й, 1346-й, 1492-й і 1918 тощо.

"Пуф! І тієї ж миті, як він зникне, Малюк Новий Рік 2021-й з'явиться. "Ласкаво просимо!" - вигукнемо ми, раді порвати нарешті з болючим роком і сповнені надії на краще попереду. "А тепер давай ми тебе вакцинуємо"", - пише The Atlantic.

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Переклад: Лесь Димань