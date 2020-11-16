Коли Барак Обама був на посаді президента США в 2009-2017 роках, Джо Байден займав крісло віце-президента.

Колишній президент США Барак Обама відмовився обіймати будь-яку офіційну посаду в адміністрації новообраного президента Джо Байдена.

Читайте такожNew York Times: Обама згадав Путіна в мемуарах і назвавши його " нічим не примітним""Я допоможу йому будь-якими способами, наскільки можу. Але тепер, ви знаєте, я не планую працювати зі співробітниками Білого дому або щось подібне", - повідомив Барак Обама, передає 112.ua з посиланням на CBS.

Крім того, Обама вважає, що в разі якщо він обійме будь-яку посаду, це може відбитися на кар'єрі його дружини Мішель Обама. "Мішель піде від мене", - зазначив він.

Мішель Обама працює адвокатом і має успішну кар'єру.

Також Барак Обама запевнив, що обрані президент Джо Байден і віце-президент Камала Харріс обіймуть посади, незважаючи на те що Дональд Трамп не визнав своєї поразки на виборах. За його словами, для звинувачень з боку Трампа у фальсифікації виборів немає "ніяких юридичних підстав".

Коли Барак Обама був на посаді президента США в 2009-2017 роках, Джо Байден займав крісло віце-президента.

Вибори президента США

Вибори в США відбулися 3 листопада. Більшість голосів вже підраховано, але офіційні результати обробки бюлетенів в штатах будуть відомі пізніше. Однак з уже підрахованими голосами зрозуміло, що перемогу здобув кандидат від демократів Джо Байден. У свою чергу республіканець Дональд Трамп, який звинуватив демократів у шахрайстві і в тому, що вони "вкрали" у нього перемогу, не визнає поразки. Він ініціював низку судових позовів з метою домогтися перегляду результатів голосування в декількох штатах, що може зайняти тривалий час.

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Автор: УНІАН