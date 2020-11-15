Пізніше президент США написав, що не визнає поразку / фото REUTERS

Чинний президент США Дональд Трамп визнав, що кандидат від демократів Джозеф Байден переміг на виборах в США, а потім різко передумав.

Відповідні заяви він зробив в Twitter.

Спочатку Трамп написав, що Байден переміг через те, що вибори були нібито сфальсифіковані.

"Він переміг, тому що вибори були сфальсифіковані. Не було ніяких спостерігачів за голосуванням і підрахунком голосів», - заявив Трамп.

За словами президента, механічні збої в ніч виборів, коли почався підрахунок голосів, викликані тим, що демократи нібито намагалися вкрасти голоси виборців.

"Вони досягли успіху багато в чому та не попалися. Вибори поштою - безглуздий жарт", - написав Трамп.

Що цікаво, у відповідь Twitter позначив повідомлення президента як такі, що можуть містити недостовірну інформацію про фальсифікацію результатів виборів.

Однак пізніше Трамп написав, що Байден переміг тільки в очах фейкових ЗМІ і що він не визнає поразку.

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Перемога Джо Байдена на виборах у США

  • 3 листопада в США відбулися президентські вибори.
  • Офіційні результати ще не оголошені, але провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
  • Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
  • Кампанія Трампа заявила про махінації і вимагає перерахунку голосів у низці Штатів.
  • Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: Денис Прядко