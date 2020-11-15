Чинний президент США Дональд Трамп визнав, що кандидат від демократів Джозеф Байден переміг на виборах в США, а потім різко передумав.
Відповідні заяви він зробив в Twitter.
Спочатку Трамп написав, що Байден переміг через те, що вибори були нібито сфальсифіковані.
"Він переміг, тому що вибори були сфальсифіковані. Не було ніяких спостерігачів за голосуванням і підрахунком голосів», - заявив Трамп.
За словами президента, механічні збої в ніч виборів, коли почався підрахунок голосів, викликані тим, що демократи нібито намагалися вкрасти голоси виборців.
"Вони досягли успіху багато в чому та не попалися. Вибори поштою - безглуздий жарт", - написав Трамп.
Що цікаво, у відповідь Twitter позначив повідомлення президента як такі, що можуть містити недостовірну інформацію про фальсифікацію результатів виборів.
Однак пізніше Трамп написав, що Байден переміг тільки в очах фейкових ЗМІ і що він не визнає поразку.
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Перемога Джо Байдена на виборах у США
- 3 листопада в США відбулися президентські вибори.
- Офіційні результати ще не оголошені, але провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
- Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
- Кампанія Трампа заявила про махінації і вимагає перерахунку голосів у низці Штатів.
- Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.
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