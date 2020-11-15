Трамп написав, що Байден переміг через те, що вибори були нібито сфальсифіковані.

Чинний президент США Дональд Трамп визнав, що кандидат від демократів Джозеф Байден переміг на виборах в США, а потім різко передумав.

Відповідні заяви він зробив в Twitter.

Спочатку Трамп написав, що Байден переміг через те, що вибори були нібито сфальсифіковані.

"Він переміг, тому що вибори були сфальсифіковані. Не було ніяких спостерігачів за голосуванням і підрахунком голосів», - заявив Трамп.

За словами президента, механічні збої в ніч виборів, коли почався підрахунок голосів, викликані тим, що демократи нібито намагалися вкрасти голоси виборців.

"Вони досягли успіху багато в чому та не попалися. Вибори поштою - безглуздий жарт", - написав Трамп.

Що цікаво, у відповідь Twitter позначив повідомлення президента як такі, що можуть містити недостовірну інформацію про фальсифікацію результатів виборів.

Однак пізніше Трамп написав, що Байден переміг тільки в очах фейкових ЗМІ і що він не визнає поразку.

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Перемога Джо Байдена на виборах у США

3 листопада в США відбулися президентські вибори.

Офіційні результати ще не оголошені, але провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Кампанія Трампа заявила про махінації і вимагає перерахунку голосів у низці Штатів.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: Денис Прядко