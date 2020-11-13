У штаті Арізона переможець отримає 11 голосів від колегії вибірників.

Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Джо Байден отримавши перемогу у штаті Арізона ще сильніше збільшить відрив від чинного президента Дональда Трампа.

Як повідомляє CNN, лише вдруге за більш ніж 70 років демократ виграє в Арізоні на президентських виборах, оскільки цей штат є міцною опорою республіканців.

На перемогу Байдена у цьому штаті вплинуло три ключові зміни: збільшення латиноамериканського населення, яке спирається на демократів; різке збільшення виборців з таких ліберальних штатів як Каліфорнія і Іллінойс, котрі переїхали в Арізону, а також очевидний розрив приміських виборців з Республіканською партією через Дональда Трампа.

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Байден стане другим демократом з 1948 року після Гаррі Трумана, який виграє в Арізоні. Хоча у 1996 році з невеликим відривом виграв Білл Клінтон, цей штат у наступні два десятиліття став ще більш республіканським.

У штаті Арізона переможець отримає 11 голосів від колегії виборників, тому у Байдена загалом вже має бути 290 голосів при мінімально необхідних 270 для перемоги на президентських виборах.

Вибори в США: що відомо

У США продовжується підрахунок голосів на виборах президента, які відбулися 3 листопада.

Водночас, за даними провідних американських ЗМІ, Байден набирає достатню кількість голосів колегії виборників, аби стати наступним президентом США. При мінімально необхідних 270 голосів Байден вже має не менше 279, а за деякими даними - 290.

14 грудня має відбутися зустріч 538 членів колегії виборників, які остаточно проголосують за наступного президента. А вже після того, 20 січня 2021 року відбудеться інавгурація нового президента.

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Автор: Віталій Саєнко