Лубінець також звернувся з листами до посадовців ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець розіслав відео зі стратою українського військовополоненого усім колегам-омбудсменам з інших країн та звернувся з листами до посадовців ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Неможливо усвідомити, що це реальність сучасності… Російські окупанти вкотре в мережі опублікували відео жорстокого вбивства, ймовірно, українського полоненого, якому ножем відрізали голову. Крім цього, подібні публікації з‘явилися на ресурсі СNN. З точки зору людяності та гуманності, чи може взагалі будь-яка армія світу вбивати військовополонених, а потім поширювати це відео на загал. Чи додає честі подібні дії такій армії? Питання риторичне", - зазначив Лубінець у Telegram.

Втім, омбудсмен наголосив, що про людські чесноти з боку РФ не йдеться взагалі.

Відео дня

"Що ж це тоді, як не черговий доказ геноциду українського народу? Вони публікують відео, розповсюджують, пишуть жахливі коментарі, в яких відчувається глибока ненависть до України й українців", - додав він.

На думку Лубінця, такі злочини росіяни вчиняють та знімають на відео з кількох причин.

По-перше, контент для внутрішньої аудиторії, щоб посилити у суспільстві антиукраїнські наративи.

По-друге, йдеться про своєрідне "хрещення кров’ю", адже Лубінець допускає, що, вірогідніше, російські командири віддають накази своїм підлеглим, щоб ті вчиняли подібні дії й знімали все на камери.

По-третє, на його думку, це елемент залякування росіянами своїх же військових, у першу чергу, щоб вони не здавалися в український полон і думали, що з ними будуть вчиняти так само, а також компромат, що шляху назад уже немає і вести цю загарбницьку війну доведеться до кінця.

"Адже публічна страта полоненого - це ще один доказ порушення норм Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, порушення фундаментального права на життя! Я як омбудсман України звернувся з листами до верховного комісара ООН з прав людини, Моніторингової місії ООН в Україні, генерального секретаря ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, із закликом зробити все можливе, аби винні понесли покарання за кожен воєнний злочин! А також, щоб цей випадок окремо був зафіксований у всіх звітах міжнародних організацій", - уточнив уповноважений.

Також він вимагає, щоб питання негідної поведінки щодо військовополоненого було окремо розглянуто на майданчику Комітету ООН з прав людини.

За словами Лубінця, він також це відео розіслав всім колегам омбудсманам світу з проханням, щоб вони у своїх країнах продовжували лобіювати питання підтримки України, та для того, щоб парламенти їхніх країн визнавали Росію країною-терористкою, а російську агресію - геноцидом українського народу.

"Щоб РФ виключили з усіх міжнародних організацій, як це зробила Європейська мережа національних інституцій з прав людини ENNHRI, виключивши уповноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькову. І наостанок, як за таких умов Росія може головувати у Радбезі ООН?! Питання знову риторичне", - зауважив він.

Обезголовлення українського воїна

Як повідомляв УНІАН, ввечері 11 квітня в соцмережах з'явилося відео, на якому російські військові ножем відрізають голову українському військовому. Судячи з відео, військовий ще був живим, коли один з окупантів почав це робити.

Звірячу страту воїна прокоментував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, зазначивши, що "за все буде відповідь і відповідальність". Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на страту росіянами українського військовополоненого, наголосивши, що світу неможливо ігнорувати те, "як легко ці звірі вбивають".

Президент наголосив, що Україна нічого не збирається забувати і прощати вбивцям.

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