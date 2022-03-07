Росія стала об'єктом 2778 нових санкцій за 10 днів.

Всього за 10 днів після вторгнення в Україну Росія обійшла Іран і Північну Корею і стала країною, на яку поширюється найбільша кількість санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Castellum.ai, глобальної бази даних з відстеження санкцій, в результаті сплеску дій, зроблених США і європейськими союзниками починаючи з 22 лютого, Росія стала об'єктом 2778 нових санкцій.

Загальна кількість санкцій щодо країни збільшилася до більш ніж 5530. Це більше, ніж має Іран, який зіткнувся з 3616 санкціями протягом десятиліття, в основному за свою ядерну програму і підтримку тероризму, Сирії, що зіткнулася з 2608 санкціями, Північної Кореї (2077), Венесуели, М'янми і Куби (651, 510 та 208 відповідно).

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