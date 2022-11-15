Подоляк вважає удар по території Польщі спланованим "привітом" від РФ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на падіння російських ракет на території Польщі, внаслідок якого загинули люди.

У своєму мікроблозі в Twitter Подоляк написав, що Росія свідомо вдарила ракетами по території Польщі.

"Удари по території Польщі – не випадковість, а свідомо спланований "привіт" від Росії, замаскований під "помилку". Так буває, коли зло залишається непокараним, а політики займаються "вмиротворенням" агресора", – наголосив він.

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Радник глави Офісу президента додав, що російський терористичний режим має бути зупинений. Подоляк також висловив співчуття родинам загиблих.

Падіння російських ракет у Польщі: що відомо

Під час масованого ракетного удару по Україні дві російські ракети упали в Польщі за 65 км від кордону з нашою країною. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей. У Польщі терміново скликали засідання Комітету нацбезпеки.

В коментарі УНІАН польський аналітик Конрад Музика заявив, що після падіння російської ракети в Пшеводові, НАТО може збільшити свою присутність у Польщі.

Радник ОП Олексій Арестович не вірить в те, що Росія спеціально завдала ракетного удару по країні НАТО. На його думку росіяни не цілилися по території Польщі, а наймовірніше намагались атакувати Яворівський полігон у Львівській області.

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