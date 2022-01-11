Токаєв назвав місію успішною.

Через два дні розпочнеться поетапне виведення військового контингенту з території Казахстану.

Про це заявив Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє державний телеканал "Хабар 24".

Читайте такожНаслідки протестів у Казахстані: президент назвав кількість військових ОДКБ у країніВідтак основну місію сил ОДКБ у Казахстані було завершено. Вже за два дні розпочнеться поетапне виведення "миротворців" з території країни.

За словами Токаєва, цей процес триватиме до 10 днів.

Глава держави переконаний, що місія "миротворців", яких наразі в країні близько 2 тисяч, пройшла успішно.

Раніше віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель висловив думку, що російські військові, які увійшли до складу сил ОДКБ, можуть затриматись у Казахстані.

Керує російськими "миротворцями" у складі військ ОДКБ у Казахстані генерал Андрій Сердюков, який у 2014-му очолив спецоперацію з захоплення Криму.

Протести в Казахстані - що відомо

Масові акції протесту, спровоковані зростанням цін на скраплений газ, почалися в Казахстані 2 січня. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів.

Також Токаєв оголосив, що діятиме жорстко і запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого він оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "у наведенні порядку" в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан розгорнули колективні "миротворчі" сили ОДКБ в кількості 2030 осіб і 250 одиниць техніки.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на поразку без попередження.

10 січня в Казахстані оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими під час протестів. Точна кількість загиблих невідома.

Від початку акцій було затримано майже 8 тисяч осіб.

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