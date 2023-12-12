Країна не може надати безкоштовне житло всім, хто цього потребує.

Ірландія може найближчим часом ухвалити рішення про значне зменшення розмірів допомоги українським біженцям.

Як пише видання Irish Examiner, щотижневі виплати можуть скоротити більш ніж уп'ятеро – з 220 євро до 38,8 євро. Уряд також розгляне обмеження терміну проживання у державному житлі для тих, хто тікає від війни, до 90 днів.

Прем'єр країни Лео Варадкар запропонував уповільнити потік біженців з України та інших країн, бо є труднощі із забезпеченням житла для них. 11 грудня відбулося засідання комітету.

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Кабмін може підписати нові правила вже сьогодні, 12 грудня, якщо чиновники досягнуть згоди. Але ці зміни стосуватимуться лише тих, хто прибуватиме після рішення уряду, і не стосуватиметься біженців, які уже в Ірландії. Поправки також вимагатимуть законодавчих змін, тому очікується, що вони набудуть чинності не раніше 2024 року.

За даними Європейської комісії, кількість українців, які прибувають до Ірландії за 2023 рік, зростає. Цифра вдесятеро перевищує середнє зростання кількості біженців, які виїжджають до ЄС за той же період.

Раніше влада Ірландії заявила про відсутність можливості надалі надавати безкоштовне житло біженцям з України та інших країн. У заяві міністерства інтеграції республіки підкреслюється, що, попи "безмежне співчуття до українських біженців", ірландська влада не має можливості надавати житло всім, хто цього потребує.

При цьому уряд Ірландії запевнив, що прийматиме жінок та дітей з України та інших країн, але вони самостійно оплачуватимуть собі житло. Шляхом скорочення допомоги уряд хоче спонукати більше людей влаштовуватися на роботу.

Допомога Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, з серпня по жовтень 2023 року обсяг нової допомоги Україні з боку країн-партнерів різко скоротився та сягнув найнижчого показника із січня 2022 року.

6 грудня Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакету озброєння і техніки для підтримки України на суму 175 млн доларів.

Згодом Сенат США заблокував винесення на голосування законопроекту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні. Законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу.

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