Україна все більше залежить від кількох основних донорів, які продовжують надавати значну підтримку.

З серпня по жовтень 2023 року обсяг нової допомоги Україні з боку країн-партнерів різко скоротився та сягнув найнижчого показника із січня 2022 року.

Про це йдеться у дослідженні Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки.

"У період із серпня по жовтень 2023 року спостерігалося різке скорочення обсягу новонаданої допомоги, водночас вартість нових пакетів склала лише 2,11 млрд євро, що на 87% менше порівняно з тим самим періодом 2022 року, та є найнижчим показником із січня 2022 року. З 42 відстежених донорів лише 20 надали нові пакети допомоги за останні 3 місяці, що є найменшою часткою активних донорів з початку війни. Європейський Союз і США також взяли на себе небагато нових зобов’язань", – йдеться у звіті.

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Зазначається, що зараз Україна все більше покладається на основну групу донорів, таких як США, Німеччина, країни Північної та Східної Європи. Прогноз незрозумілий, оскільки найбільше незавершене зобов’язання щодо надання допомоги – Європейського Союзу – остаточно не затверджено, а допомога з боку США скорочується.

"Наші цифри підтверджують враження про більш невпевнену позицію донорів в останні місяці. Україна все більше залежить від кількох основних донорів, які продовжують надавати значну підтримку, як-от Німеччина, США чи Північні країни. Враховуючи невизначеність щодо подальшої допомоги США, Україні залишається лише сподіватися, що ЄС нарешті ухвалить свій давно оголошений пакет підтримки в розмірі 50 млрд євро. Подальша відстрочка однозначно зміцнить позиції Путіна", – сказав директор дослідницького центру Кільського інституту Крістоф Требеш.

Основні донори допомоги

Основною групою активних донорів наразі є окремі європейські країни, такі як Хорватія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Швейцарія, а також країни НАТО, а також Канада та Велика Британія. Крім того, Україна може покладатися на великі раніше обіцяні багаторічні програми, на які зараз припадає більшість фактично наданої допомоги. Наприклад, Данія, Німеччина та Норвегія надали відповідно 1,2 млрд євро, 1 млрд євро та 662 млн євро військової допомоги за останні 3 місяці в рамках своїх попередніх багаторічних схем.

Експерти звертають увагу, що за обсягом наданої військової допомоги країни ЄС продовжують наздоганяти, а тепер і випереджають США. Зокрема, Німеччина та скандинавські країни (Данія, Норвегія, Швеція та Фінляндія) виділили значну нову допомогу в останні місяці.

Із загальних 25 млрд євро зобов’язань щодо важкої зброї (січень 2022 року – жовтень 2023 року) на США припадає 43% загальної вартості, тоді як на всі країни та інституції ЄС разом припадає 47%, а решта надходить від різних інших донорів, зокрема Великої Британії та Канади.

За останні 3 місяці (серпень, вересень, жовтень) країни ЄС виділили 780 млн євро важкого озброєння, у порівнянні з 500 млн євро зі США. Нові обіцянки Німеччини та країн Північної Європи з серпня 2023 року сприяють цій тенденції, зокрема через нові системи ППО Patriot і IRIS-T від Німеччини та 19 винищувачів F-16 від Данії в рамках спільної авіаційної коаліції з Нідерландами та Великою Британією. Інші приклади співпраці ЄС у сфері військової допомоги включають нові угоди про спільні закупівлі між Нідерландами, Данією та Чеською Республікою щодо надання Україні 15 модернізованих основних бойових танків Т-72ЕА, а також серію спільних схем закупівель країнами Північної Європи для придбання боєприпасів 155 мм.

За словами Крістофа Требеша, загаломми спостерігається подальший зсув у бік військової допомоги, зокрема у схемах двосторонньої допомоги. Так, серед 10 найбільших країн-донорів військова допомога зараз становить 58% загальної допомоги. США залишаються найбільшим військовим донором із загальними зобов’язаннями в розмірі 44 млрд євро. Але Німеччина швидко наздоганяє її, загальні військові зобов'язання зараз перевищують 17 млрд євро. Менші країни, зокрема країни Північної Європи та Нідерланди, також відіграють все більшу роль у військовій допомозі.

Проблеми з допомогою Україні від США

Учора, 6 грудня, Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакету озброєння і техніки для підтримки України на суму 175 млн доларів.

Сьогодні стало відомо, що Сенат США заблокував винесення на голосування законопроекту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні. Законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу.

Напередодні президент США Джо Байден закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування військової допомоги Україні у розмірі понад $60 млрд. Він наголосив, що, якщо дати Путіну перемогти в Україні, бойові дії охоплять країни НАТО.

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