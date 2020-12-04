За словами Пєскова, відносини між Росією і Туреччиною важливі для Москви і Анкари, а також для регіональної безпеки і стабільності.

У Кремлі заявили, що позиція Туреччини щодо окупованого Криму - одна із серйозних розбіжностей між Москвою і Анкарою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, відносини між Росією і Туреччиною важливі для Москви і Анкари, а також для регіональної безпеки і стабільності.

"Ці відносини мають взаємовигідний характер і ґрунтуються на принципах невтручання у внутрішні справи один одного і повазі інтересів один одного. Водночас, звісно, в наших відносинах є і розбіжності. Крим належить до серйозних розбіжностей, тут у нас діаметрально протилежна точка зору. Ми продовжимо доводити до наших турецьких візаві нашу послідовну позицію щодо Криму", - сказав Пєсков.

"Ми пояснюємо свою позицію щодо Криму. Ця тема не може обговорюватися ніяк, але ми доводимо свою позицію до наших турецьких друзів і продовжимо це робити досить терпляче і послідовно", - додав він.

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Окупація Криму Росією

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають окупацію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

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Автор: Роман Цимбалюк