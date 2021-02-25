ЄС і надалі налаштований на повне впровадження своєї політики невизнання анексії Криму, зокрема й застосування санкцій.

Європейський Союз закликає країни-члени Організації Об'єднаних Націй розглянути можливість запровадження санкцій проти Російської Федерації через окупацію українського Криму.

Про це йдеться у заяві віце-президента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, розміщеній на сайті Європейської Ради.

У заяві наголошується, що через сім років від початку насильницької анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Росією Євросоюз непохитно відстоює суверенітет та територіальну цілісність України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою.

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"Європейський Союз знову повторює, що не визнає і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права. Таке порушення залишається прямим викликом міжнародній безпеці, має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, який захищає територіальну цілісність, єдність та суверенітет усіх держав. Європейський Союз залишається налаштованим на повне впровадження своєї політики невизнання, зокрема шляхом застосування обмежувальних заходів та співпраці в рамках міжнародних майданчиків. ЄС ще раз закликає держави-члени ООН розглянути ці заходи відповідно до Резолюції Генеральної асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року", - йдеться в заяві.

Також в ЄС не визнають і не будуть визнавати проведення Росією виборів на території Кримського півострова.

"Посилена мілітаризація Кримського півострова Російською Федерацією з проведенням військових навчань і будівництвом військових кораблів продовжує загрожувати безпеці в Чорноморському регіоні. Порушуючи міжнародне гуманітарне право, Росія нав’язала громадянство жителям Криму та здійснює їх призов до лав своїх збройних сил. Згідно з Резолюцією Генеральної асамблеї ООН 75/29 від 7 грудня 2020 року, ЄС нагадує про негативний вплив незаконної анексії на стабільність у регіоні, що підтверджується необґрунтованим використанням Росією воєнної сили проти України 25 листопада 2018 року", - підкреслюється у заяві.

Також у Євросоюзі наголошують, що РФ повинна припинити переселяти своє населення на окуповану територію, змінюючи її демографічний склад.

Крім цього, ЄС засуджує будівництво Керченського мосту і відкриття ділянки залізничного сполучення без згоди української влади.

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"Ці дії є подальшими спробами насильницької інтеграції анексованого півострова до Росії та порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. ЄС очікує, що Росія забезпечить безперешкодне і вільне проходження усіх суден через Керченську протоку до Азовського моря в обох напрямках відповідно до норм міжнародного права. Незаконні обмеження на таке проходження діють і досі. Вони негативно впливають на економічну ситуацію в українських портах в Азовському морі та в усьому регіоні в цілому", - йдеться в заяві.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

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Автор: Віталій Саєнко