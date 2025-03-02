За словами канцлера Німеччини, Україні важливо мати можливість вести переговори щодо свого майбутнього.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що союзники будуть зосереджені на тому, аби після закінчення війни Україна мала сильну армію, яка може захистити себе від будь-якої майбутньої агресії. Про це він сказав журналістам після зустрічі європейських лідерів у Лондоні, цитує Sky News.

"Основою всього буде сильна армія", - зауважив політик.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав європейських лідерів активізуватися в "момент, який випадає раз на покоління" заради безпеки в Європі сьогодні. За його словами, отримання гарного результату для України є "життєво важливим для безпеки кожної нації тут і багатьох інших".

Відео дня

Також у The Guardian додали, що Олаф Шольц назвав зустріч "цінною" і такою, що дала можливість ще раз показати підтримку Європи Україні як "жертві російської агресії". Він наголосив, що для України критично важливо мати можливість вести перемовини про своє майбутнє.

Крім того, його запитали, чому він не запросив наступного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца приєднатися до нього на саміті, на що він відповів, що "вони залишаються у тісному контакті".

Німеччина та Україна - останні новини

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала адміністрацію Трампа за конфлікт із Зеленським. За її словами, така суперечка свідчить про те, що розпочалася нова ера безжалісності та беззаконня.

Водночас міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав швидко розблокувати 3 млрд євро військової допомоги для України. Він наголосив, що його країна має зробити все можливе в короткостроковій перспективі для допомоги Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: