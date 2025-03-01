За словами міністра економіки Німеччини, Україні потрібні ці гроші, аби в першу чергу замовити нові системи ППО.

Після скандальних перемовин між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав свою країну та Європу до швидких дій, пише tagesschau.

"Німеччина та Європа стоять поруч з Україною. Ми не дамо їм впасти, щоб забезпечити необхідну підтримку Україні, ми повинні зробити все можливе в короткостроковій перспективі", - наголосив він в інтерв'ю журналу Der Spiegel.

Зокрема він закликає виділити Україні пакет озброєнь сумою три мільярди євро.

Відео дня

У tagesschau нагадали, що перед Різдвом колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц скасував такі плани.

Водночас Габек зазначив, що тепер ці три мільярди євро мають виділити в першу чергу, аби Україна могла замовити системи ППО.

Також міністр економіки Німеччини закликав з'ясувати, чи можна використати заморожені російські активи, аби допомогти Україні у війні проти РФ.

"Європа повинна робити більше для своєї безпеки. Вона повинна зібрати всю свою рішучість і силу для цього. Це не гра", - додав Габек.

Україна та Німеччина - останні новини

Раніше повідомлялось, що лідери Німеччини підтримали Україну після сварки між Зеленським і Трампом. Вони наголосили, що допомагатимуть Україні та закликали ніколи не плутати агресора і жертву в цій страшній війні.

Водночас ще до зустрічі Зеленського і Трампа міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пригрозила наслідками для США через політику американського президента щодо України.

Вас також можуть зацікавити новини: