Крістіан Лінднер переконаний, що Шольц неправильно підходить до питань військової допомоги Україні.

У Німеччині розпалася урядова коаліція. Звільнений з посади міністра фінансів Крістіан Лінднер звинуватив канцлера Олафа Шольца у перешкоджанні військовій підтримці України, пише Berliner Zeitung.

За словами Лінднера, розвалу коаліції передувала суперечка між ним і Шольцем щодо проблем із браком фінансів у федеральному бюджеті. Так, Шольц начебто наполягав на необхідності виділити Україні три мільярди євро, тоді як сам Лінднер, посилаючись на важку фінансову ситуацію в Німеччині, пропонував кращий варіант: передати Україні те, що їй найбільше необхідно для ефективного захисту від Росії – крилаті ракети Taurus.

За словами Лінднера, Шольц категорично відкинув цю пропозицію і натомість повідомив про звільнення міністра з посади.

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Німеччина скорочує допомогу Україні через фінансові проблеми

Як писав УНІАН, вже близько двох років Німеччина страждає від економічного сповільнення, яке загрожує переходом у повноцінну рецесію. Аналітики пояснюють це зокрема припиненням поставок дешевих російських енергоносіїв, від яких німецька економіка залежала багато десятиліть.

У серпні стало відомо про намір німецького уряду різко скоротити обсяги військової допомоги Україні в наступні роки. Усе через дефіцит бюджету. Повідомлялося, що Берлін вже припинив оплачувати заявки на екстрені позапланові заявки, які виникають через поточну ситуацію на фронті.

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