Водночас бізнесмен визнав, що санкції США та ЄС руйнують російську економіку.

Російський олігарх та давній друг Путіна Володимир Лісін заявив, що скаржитися на санкції в умовах, коли в Україні руйнують міста та гинуть люди, "соромно". Водночас він визнав, що російська економіка руйнується, а дії влади лише погіршують ситуацію.

Про це він заявив в інтерв'ю "Комерсанту".

Позиція Лісіна, очевидно, не подобається Путіну, але бізнесмен вирішив не мовчати.

"Руйнуються ланцюжки постачань, що формувалися роками, збиваються логістика, платіжна і фінансова інфраструктура. І на цьому фоні щодня змінюються правила гри, з'являються нові обмеження. В умовах високої невизначеності ми змінюємо бізнес-процеси, намагаємося виконувати свої соціальні зобов'язання", – заявив Лісін.

При цьому мільярдер розкритикував ідею Путіна перевести платежі у рублі.

Також він розкритикував рішення Путіна перевести оплату за експорт у рублі. на думку олігарха, таким чином можна просто відлякати покупців.

Крім того, олігарх фактично підтримав санкції проти Росії, назвавши їх альтернативою повномасштабному військовому втручанню із боку західних країн.

"Соромно скаржитися на особисті проблеми в ситуації гуманітарної катастрофи. Санкції можуть здаватися скільки завгодно несправедливими, з елементами колективної відповідальності, якщо хочете, але загибель людей і руйнування міст намагатимуться зупинити будь-якими доступними засобами", - сказав Лісін.

Він також додав, що зараз до економічних заходів можна ставитися як до "альтернативи силовим діям, яка дає ситуації шанс не скотитися до глобального конфлікту, який може обернутися катастрофою вже для всіх".

Раніше російський олігарх з близького оточення Путіна Олег Дерипаска заявив після промови президента США Джо Байдена у Варшаві, що світ готується до ідеологічної мобілізації та затяжної війни.

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