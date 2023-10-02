Мем Маска про Зеленського спровокував скандал / колаж УНІАН, фото REUTERS, скриншот

Скандальний мем американського мільярдера Ілона Маска про президента України Володимира Зеленського наробив багато галасу у мережі.

Маск опублікував мем, у якому натякнув на те, що Зеленський випрошує надто багато допомоги Україні, яка бореться з російськими загарбниками. Втім, гумору засновника Tesla та власника соцмережі X більшість користувачів не оцінила.

Одним з перших відреагував голова Ради Руслан Стефанчук. Його коментар був доволі різким.

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"Той випадок, коли чувак намагався підкорити космос, але щось пішло не так і через 5 хвилин він опинився по вуха у лайні", - написав Стефанчук.

Реакція Стефанчука / скриншот

Радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко відреагував на "дотепний" мем мільярдера.

"Ви тролите лідера українського народу, який бореться за свою незалежність, як це робили батьки-засновники вашого народу. Хіба це те, заради чого стоять українці у ці вирішальні дні?" – написав він.

Реакція Лещенка / скриншот

Український комік, блогер та волонтер Антон Тимошенко іронічно прокоментував твіт мільярдера.

"Отже, ви купили соціальні мережі, щоб знущатися над людьми, які вмирають через любов до свободи. Провидець", - написав Тимошенко.

Реакція Тимошенка / скриншот

На пропагандистський твіт Маска відреагувала моніторингова група PressMonitor. Вона нагадала про те, як нещодавно Маск сам переконував, що у його соціальній мережі немає проросійської пропаганди.

Реакція PressMonitor/ скриншот

Твіт Маска обурив не лише українців, але й американців. Наприклад, спільнота продемократичних республіканців висловила своє обурення невдалим мемом. Колумністка The Daily Beast Джулія Девіс також прокоментувала.

"Навіщо знущатися над відважним лідером, який веде свій народ у його героїчній боротьбі за свободу? Вам не соромно?", - пишуть республіканці-противники Трампа.

"Тому що Зеленський наважується протистояти Путіну, а Ілон ніколи не міг це зробити", - відповіла журналістка.

Діалог республіканської спільноти та журналістки / скриншот

Мем прокоментував екс-посадовець НАТО Едвард Хантер Крісті. Він зробив це також за допомогою мема.

"Ліворуч: Ілон Маск після погроз з боку росіян. Праворуч: Зеленський після початку вторгнення росіян на його батьківщину", - написав Крісті, порівнявши Маска з наляканим півнем та підкресливши відважність Зеленського.

Реакція Крісті / скриншот

Волонтер та блогер Сергій Стерненко також відреагував. Його мем, схоже, Маску не сподобався б.

Реакція Стерненка / скриншот

Інші користувачі відреагували мемами, натякаючи на те, що Маск став рупором російської пропаганди та підігрує Путіну. Найкращі з них ми зібрали у підбірку.

Реакції користувачів / скриншоти

Що передувало

Ілон Маск відзначився новою дивною витівкою. Цього разу він опублікував мем про президента Володимира Зеленського та допомогу Україні. У своєму акаунті в X Маск поділився старим мемом із Зеленським, але додав до нього дуже цинічний підпис.

"Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів", – написано на картинці.

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