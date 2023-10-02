Користувачі відповіли на дивний жарт мільярдера більш влучиними мемами.

Скандальний мем американського мільярдера Ілона Маска про президента України Володимира Зеленського наробив багато галасу у мережі.

Маск опублікував мем, у якому натякнув на те, що Зеленський випрошує надто багато допомоги Україні, яка бореться з російськими загарбниками. Втім, гумору засновника Tesla та власника соцмережі X більшість користувачів не оцінила.

Одним з перших відреагував голова Ради Руслан Стефанчук. Його коментар був доволі різким.

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"Той випадок, коли чувак намагався підкорити космос, але щось пішло не так і через 5 хвилин він опинився по вуха у лайні", - написав Стефанчук.

Радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко відреагував на "дотепний" мем мільярдера.

"Ви тролите лідера українського народу, який бореться за свою незалежність, як це робили батьки-засновники вашого народу. Хіба це те, заради чого стоять українці у ці вирішальні дні?" – написав він.

Український комік, блогер та волонтер Антон Тимошенко іронічно прокоментував твіт мільярдера.

"Отже, ви купили соціальні мережі, щоб знущатися над людьми, які вмирають через любов до свободи. Провидець", - написав Тимошенко.

На пропагандистський твіт Маска відреагувала моніторингова група PressMonitor. Вона нагадала про те, як нещодавно Маск сам переконував, що у його соціальній мережі немає проросійської пропаганди.

Твіт Маска обурив не лише українців, але й американців. Наприклад, спільнота продемократичних республіканців висловила своє обурення невдалим мемом. Колумністка The Daily Beast Джулія Девіс також прокоментувала.

"Навіщо знущатися над відважним лідером, який веде свій народ у його героїчній боротьбі за свободу? Вам не соромно?", - пишуть республіканці-противники Трампа. "Тому що Зеленський наважується протистояти Путіну, а Ілон ніколи не міг це зробити", - відповіла журналістка.

Мем прокоментував екс-посадовець НАТО Едвард Хантер Крісті. Він зробив це також за допомогою мема.

"Ліворуч: Ілон Маск після погроз з боку росіян. Праворуч: Зеленський після початку вторгнення росіян на його батьківщину", - написав Крісті, порівнявши Маска з наляканим півнем та підкресливши відважність Зеленського.

Волонтер та блогер Сергій Стерненко також відреагував. Його мем, схоже, Маску не сподобався б.

Інші користувачі відреагували мемами, натякаючи на те, що Маск став рупором російської пропаганди та підігрує Путіну. Найкращі з них ми зібрали у підбірку.

Що передувало

Ілон Маск відзначився новою дивною витівкою. Цього разу він опублікував мем про президента Володимира Зеленського та допомогу Україні. У своєму акаунті в X Маск поділився старим мемом із Зеленським, але додав до нього дуже цинічний підпис.

"Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів", – написано на картинці.

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