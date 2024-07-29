У польському МЗС розкритикували заяву прем'єра.

Політика прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана є антиєвропейською, антиукраїнською та антипольською.

Так заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський відповів на заяву угорського прем'єра про "лицемірство" Польщі, пише PAP. За його словами, посол США в Будапешті також дуже негативно відреагував на слова Орбана.

"Ми не ведемо бізнес із Росією, на відміну від прем'єр-міністра Орбана, який перебуває на узбіччі міжнародного суспільства - як у Європейському союзі, так і в НАТО. Це була атака як на Польщу, так і на США, на Європейський союз і НАТО", - зазначив Бартошевський.

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Він каже, що не розуміє, чому Угорщина залишається членом організацій, які їй не подобаються і які вона звинувачує в поганому поводженні.

"Чому б Орбану не створити союз із Путіним та іншими авторитарними державами такого типу? За принципом: якщо ви не хочете бути членом якогось клубу, ви завжди можете вийти з нього. Це, безумовно, антиєвропейська, антиукраїнська, антипольська політика на даний момент", - додав він.

Скандальна заява Орбана

Під час візиту до Румунії прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Польща веде "лицемірну політику", а також змінює баланс сил у Європі.

"Вони критикують нас за відносини з Росією, тоді як самі ведуть із нею бізнес через посередників. Я ніколи не бачив такого лицемірства з боку держави", - цитує його Europa Libera.

За даними ЗМІ, Орбан назвав політику Європейського Союзу і Заходу загалом хибною, але водночас похвалив експрезидента США Трампа і виступив на захист РФ.

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