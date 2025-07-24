За його словами, Україна приведе війну в Європейський Союз, якщо стане членом блоку.

Україну не варто брати до Європейського Союзу, оскільки нові члени мають посилювати блок, а не робити його слабшим. Таку думку висловив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в ефірі CNN.

За його словами, вступ України до ЄС небезпечний через війну, яка триває на території країни. Він зазначив, що уряд Угорщини не хоче, щоб Україна стала членом блоку.

"Україна точно не зробить Європейський Союз сильнішим, навпаки. Країна, яка веде війну, імпортує саму війну в Європейський Союз, чого ми не хочемо. Поточний стан України практично послабить Європейський Союз", - сказав Сіярто.

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Крім того, у розмові з журналістами глава МЗС Угорщини заявив, що вважає "несправедливим" виділення мільярдів євро на підтримку України. Він вважає, що гроші угорських платників податків не повинні йти на потреби Києва.

"Що стосується нас, ми не хочемо, щоб гроші угорських платників податків надходили в Україну... За нинішніх обставин ми точно не підтримуємо вступ України до Європейського Союзу", - додав Сіярто.

Угорщина проти вступу України до ЄС - важливі новини

Раніше в Угорщині оголосили результати так званого "референдуму" Voks2025 щодо вступу України до Європейського Союзу. В уряді Угорщини заявили, що в консультаціях з цього питання взяли участь 2 млн 278 тисяч жителів країни. Зазначається, що нібито тільки 5% угорців підтримують вступ України до ЄС.

Крім того, радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана - Балаж Орбан говорив про те, що Європа не повинна захищати себе, надаючи підтримку Україні. Він заявив, що Угорщина "ніколи не просила українців воювати".

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