За даними підрахунку понад 98% бюлетенів, партія Орбана Фідес (Fidesz) набирає 53,1% голосів.

Проросійський політик Віктор Орбан став прем’єром Угорщини вчетверте.

Про це повідомляє видання Hungary Times.

"Ми здобули настільки велику перемогу, що її видно з Місяця, та вже точно з Брюсселя. Християнсько-демократична національна політика перемогла, і ми повинні сказати Брюсселю, що це не минуле, а майбутнє", - заявив Орбан, звертаючись до своїх прихильників після оголошення результатів.

Орбан заявив, що результати виборів довели любов угорців до своєї країни.

Окремо політик звернувся до українських угорців: "Не бійтеся, тримайтеся, Батьківщина з вами".

У своєму виступі Орбан також згадав про Сороса, який нібито намагався через найманців повалити політичний лад в Угорщині. Він стверджував, що здобув перемогу попри опір "лівих сил".

Зеленського Орбан зарахував до своїх опонентів або противників.

За даними підрахунку понад 98% бюлетенів, партія Орбана Фідес (Fidesz) набирає 53,1% голосів.

Раніше український президент Володимир Зеленський справедливо дорікнув Віктору Орбану за його зв’язки з Путіним, що шкодить угорсько-українським відносинам.

Також український лідер підкреслив, що уряд чинного прем’єра Угорщини всіляко потурає росіянам і блокує реалізацію європейської допомоги українським збройним силам.

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