Амаль Клуні входила до складу експертної комісії, яка дала МКС офіційну рекомендацію.

Міжнародний кримінальний суд вивчає можливість видати ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та інших лідерів Ізраїлю, а також угруповання ХАМАС. До складу експертної групи, яка дала таку рекомендацію, входила зокрема Амаль Клуні – дружина голівудського актора Джорджа Клуні. Про це повідомляє Sky News.

Вона та інші експерти з міжнародного права одноголосно погодилися рекомендувати головному прокурору Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріму Хану вимагати ордери на арешт лідерів Ізраїлю та ХАМАСу через воєнні злочини, вчинені обома сторонами конфлікту.

Пані Клуні, яку раніше критикували в Інтернеті за те, що вона не висловлювалася публічно про війну, тепер заявила, що приєдналася до комісії більше чотирьох місяців тому і підтримує "історичний крок" щодо отримання ордерів.

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"Я працювала в цій комісії, тому що вірю в верховенство права та необхідність захисту життя цивільного населення. Як юрист із прав людини, я ніколи не погоджуся з тим, що життя однієї дитини має меншу цінність, ніж життя іншої. Я не погоджуся з тим, що будь-який конфлікт має бути поза межами закону, а також що будь-який злочинець має бути вище закону. Тому я підтримую історичний крок, який зробив прокурор Міжнародного кримінального суду, щоб відновити справедливість щодо жертв жорстокостей в Ізраїлі та Палестині", – заявила Амаль Клуні.

У своїй заяві вона висловила сподівання, що "свідки співпрацюватимуть зі слідством, і що "справедливість переможе в регіоні, який і так постраждав надто багато".

Що відомо про Амаль Клуні

Амаль Клуні - британська юристка, правозахисниця та письменниця ліванського походження. З 2014 року одружена з актором і режисером Джорджем Клуні.

У 2004 році вона почала працюввати у Міжнародному суді ООН. Працювала юридичною радницею з питань югославського конфлікту при Міжнародному суді ООН і Міжнародному кримінальному суді, а також була старшою юридичною радницею прокурора в Спеціальному трибуналі щодо Лівану.

Представляла уряд Камбоджі в справі про територіальну суперечку з Таїландом у Постійній палаті третейського суду та в низці інших міжнародних процесів.

Серед клієнтів Амаль Клуні — засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, колишня прем'єрка України Юлія Тимошенко та інші відомі особи.

У вересні 2021 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) призначив Амаль Клуні Спеціальною радницею із суданського конфлікту в Дарфурі.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Амаль Клуні виголосила промову на підтримку України в штаб-квартирі ООН. Вона заявила, що була шокована злочинами російських військових у Бучі та Ірпені.

МКС може видати ордери на арешт лідерів Ізраїлю і ХАМАС

Як писав УНІАН, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Такий документ вже опублікований на сайті МКС. Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства.

Своє обурення цією звісткою висловили не лише в Ізраїлі, але також в США і Великій Британії. В американському Конгресі навіть пригрозили запровадженням санкцій проти Міжнародного кримінального суду, якщо буде видано ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

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